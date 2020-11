SON DƏQİQƏ! Yerevanda aksiya başladı - VİDEO

Ermənistan müxalifəti baş naziri Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə paytaxt Yerevanın mərkəzində aksiya keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azadlıq meydanına toplaşan çoxsaylı etirazçılar baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edir.

Bildirilib ki, Ermənistan müxalifətinin lideri, Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının sədri, “Sarukyan” parlament fraksiyasının rəhbəri, milyonçu deputat Qaqik Sarukyan Xüsusi İstintaq Komitəsinə çağırılıb.

Mitinq təşkilatçıları Dağlıq Qarabağ üzrə üçtərəfli razılşamaya etiraz edirlər.

Xatırladaq ki, noyabrın 9-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərləri Dağlıq Qarabağda əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı razılşma imzalayıb. Bu sənəd Ermənistanda kütləvi etirazla qarşlanıb və onlar baş nazir paşinyanın istefasını tələb edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.