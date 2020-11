Bakı bulvarında gənc qız özünü dəniza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dərhal hadisə yerinə Bulvar İdarəsinin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

Xilasedicilərin səyi nəticəsində gənc qız sudan çıxarılıb.

Ona ilkin tibbi yardım göstərilib və həyatı xilas edilib. (baku.ws)

