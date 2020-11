Rusiyalı sülhməramlılar Qarabağda postlar qurmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılmış görüntülərdə Şuşa şəhərinə gedən yolda müşahidə postlarına keçmək istəyən ermənilərə müdaxilə əks olunub.

Rusiya SM-ları erməniləri nəzarət məntəqəsindən keçməyə qoymayıb geri qaytarırlar.



Qeyd edək ki, ərazidə Rusiyaya məxsus 2 zirehli transpartyor yerləşib. Bu yolla sərbəst hərəkət qadağan edilib.

