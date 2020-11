Putin Qarabağla bağlı iclas çağırdı - Müdafiə naziri şikayətləndi

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı sülhməramlı missiya və humanitar məsələlərlə bağlı iclas keçirib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Putin münaqişənin tezliklə həll olunacağına ümidini ifadə edib.

“Ümid edirəm ki, tezliklə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsini unudacayıq”.

Müdafiə naziri Sergey Şoyqu çıxışında Qarabağdan Ermənistana qayıdan erməni sakinlərin daşınması ilə bağlı problemin gündən-günə artdığını deyib

Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru isə rusiyalı sülhməramlıların Qarabağda 5 əlavə post qurduğunu və onlardan ikisinin İranla sərhəddə yerləşdiyini açıqlayıb.

XİN rəhbəri Sergey Lavrov isə beynəlxalq humanitar təşkilatların regionda fəaliyyət göstərməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanla danışıqların aparıldığını xatırladıb. (modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.