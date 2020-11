“Dəymiş ziyana və onun aradan qaldırılmasına, o cümlədən zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpası və təmir-tikinti işlərinin aparılmasına çəkilmiş xərclərə dair vahid məlumat bazasının formalaşdırılması 2020-ci il dekabrın 10-dək təmin ediləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Qurum rəsmisi bildirib ki, dəymiş ziyan qısa müddət ərzində araşdırıldıqdan sonra dövlət başçısına təqdim ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.