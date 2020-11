Ermənilər Azərbaycanın Laçın rayonunu boşaldırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilərin Laçından köçü başlayıb. Onlar əşyalarını toplayaraq rayonu tərk edirlər.



Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanata əsasən, dekabrın 1-dək Laçın rayonu ölkəmizə geri qaytarılacaq.

