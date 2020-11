Türkiyədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi nümayəndələri ilə keçirilən görüş sabah da davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, tərəflər Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı qarşılıqlı işləri müzakirə edirlər.

Bu barədə ətraflı məlumat veriləcəyi qeyd olunur.

