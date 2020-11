Azərbaycan Ordusunun bir neçə gün əvvəl Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda keçirdiyi döyüşlər zamanı öldürülən yüzlərlə erməni hərbçisinin meyiti hələ də ərazidə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Röyter” agentliyi bu gün məlumat yayıb.

Foto Şuşa şəhərinin giriş hissəsində çəkilib.

