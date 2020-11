Anna Akopyan Qarabağda səngərdədir: "Yeni müharibə"yə hazırlaşır

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı, 13 qadınla bərabər Qarabağda döyüşmək üçün "Erato" adlanan silahlı dəstə yaradan Anna Akopyanın hazırda harada olduğu maraq doğurur.

Bəzi mənbələr onun artıq İrəvanı tərk etdiyini bildirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Anna Akopyan barəsində söylənilənlərə cavab verib:

"Bilirəm ki, çoxu mənim harada olduğumla maraqlanır. Biz əvvəlki kimi öz mövqeyimizdəyik, bu mövqeni qorumaq bizə həvalə olunub, diversantları buradan buraxmamalı, zəruri halda onları zərərsizləşdirməliyik. Bilirəm ki, bunun qadın işi olmadığı deyilir, amma məhz indi qadınların ön cəbhəyə niyə getdiyi sualına cavab axtarmağın vaxtıdır".

Anna Akopyan bildirib ki, təyin olunmuş müddətdən sonra o da geri qayıdacaq və peşəkar hazırlığı davam etdirəcək:

"Ona görə ki, yenə zərurət yaranarsa, biz kişiləri təkcə mənəvi olaraq dəstəkləməyək, həm də onlarla bərabər vuruşa bilək". (cebhe.info)

