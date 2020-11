"Bank of Baku"dan "Kapital Bank"a transfer olub - TƏYİNAT

“Kapital Bank” ASC-də yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vitali Biryuçkov “Kapital Bank”da Məhsul sahibi (Product owner) təyin edilib.

V.Biryuçukov son 20 ay ərzində “Bank of Baku” ASC-də şöbə müdiri kimi – 2019 martından 2020-ci ilin martına qədər Partnyorlarla iş şöbəsinin müdiri, 2020-ci ilin aprelindən 2020-ci ilin oktyabrına qədər Ödəniş kartı müştəriləri ilə iş və kampaniyaların təşkili şöbəsinin müdiri kimi çalışıb.

2009-2018-ci illərdə isə “AFB Bank” ASC-də Marketinq şöbəsinin müdiri kimi çalışıb.

