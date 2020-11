Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilən OTRK 9K72 “Elbrus” raket kompleksinin görüntüləri yayılıb.

Qeyd edək ki, bu silahla Azərbaycanın cəbhə zonasına aidiyyəti olmayan şəhərləri vurulmuş, onlarla mülki vətəndaşımız həlak olmuşdu.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

