Dünyada koronavirusa (COVID-19) yoluxma sayı 1,3 milyonu keçib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ABŞ-ın Con Hopkins Universitetinin son hesabatında bildirilib. Qeyd edilib ki, dünyada COVID-19-dan ölənlərin sayı 1 301 054-ə çatıb, eyni zamanda 34 394 784 nəfər sağalıb.

Pandemiyanın başlanğıcından bəri dünyada 53 284 867 koronavirusa yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Mənbə: bbc.com

