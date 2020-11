Xankəndi tamamilə boşaldılıb - FOTOLAR

"RİA Novosti” Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərindən fotolar yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentlik öz telegram kanalında şəhərin tamamilə boş olduğunu əks etdirən görüntüləri yayımlayıb. Qeyd olunub ki, Xankəndidə artıq hərbi texnika və erməni əsgərlər hərəkət etmir.

Xatırladaq ki, özünü Xankəndinin “mer”i kimi təqdim edən David Sarkisyan noyabrın 5 -də “Sputnik Ermənistan”a açıqlamasında bildirmişdi ki, sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayana qədər şəhərdə 56 min sakin yaşayıb, müharibə dönəmində isə bu rəqəm 17 min təşkil edib:

“İndi Xankəndi sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistana köçüb, əhalinin təxminən 30% -i şəhərdə qalır”.

(pravda.az)

