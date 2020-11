Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin əsas qüvvələri öz məsuliyyət bölgələrində yerləşdirilməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugün rus sülhməramlarının Xankəndiyə daxil olduğu görüntülər yayılıb. Görüntünü Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konaşenkovun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində tərəflərin təmas xətti boyunca 10 müşahidə postu yerləşdirilib.

