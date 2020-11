Rusiya və Türkiyə hərbi nümayəndə heyətinin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə Ankarada davam edən texniki danışıqlar prosesi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, danışıqların yaxın vaxtlarda da davam etdirilməsi planlaşdırılır. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı növbəti danışıqların harada və nə vaxt davam etdiriləcəyi barədə detallar hələ ki, dəqiqləşdirilməyib.

