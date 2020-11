Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun Ermənistan üzərində qələbəsinə ithafən video hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videogörüntü nazirliyin rəsmi tvitter hesabında yayımlanıb.

“Dağlıq Qarabağda böyük bir qələbə qazanaraq bizi qürurlandıran azərbaycanlı türk qardaşlarımıza və qəhrəman ordularının qəhrəman əsgərlərinə həsr edilib”,- deyə MN qeyd edib.

