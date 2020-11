Azərbaycanın tanınmış idmançısı Zabit Səmədov Türkiyənin ən reytinqli tarixi seriallarından olan “Kuruluş Osman”da yer alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmədov artıq qılıncla döyüşmək üzərində məşq edir, at çapır.

Qeyd edək ki, kikboksçunun serialda hansı rolu canlandıracağı bəlli deyil.

