İşğalçı Ermənistan Dağlıq Qarabağda döyüşlər zamanı 2 mindən çox hərbçi itirdiyini təsdiq edib.

Bu barədə məlumatı Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb.

Bildirilir ki, indiyədək 2317 hərbçinin cəsədi tibbi ekspertizadan keçirilib. Onların arasında şəxsiyyəti müəyyən edilməyənlər də var.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl düşmən 1383 hərbçisinin öldüyünü açıqlamışdı.

