Azərbaycan əsgərləri Cıdır düzündə yallı getdilər - VİDEO

Azərbaycan əsgərləri Cıdır düzündə yallı gediblər. Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, əsgərlərimizin rəqs etdiyi yerdə vaxtilə sərxoş Nikol Paşinyan yallı getmişdi. Azərbaycan ordusu bununla da bir daha sübut etdi ki, bu torpaqların əsl sahibləri onlardır.

