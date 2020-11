Ermənistan müharibə zamanı Bakıda sərnişin təyyarəsini vurmağa cəhd edib - VİDEO

44 günlük müharibə dövründə Ermənistan tərəfi bir neçə dəfə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına enən sərnişin təyyarələrini vurmaq niyyətində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber” “Youtube” kanalı məlumat yayıb.

Xəbərdə qeyd olunur ki, Ermənistan bu məqsədinə çatmaq üçün “S-300” zenit-raket komplekslərindən istifadə etməyə cəhd göstərib.

Düşmənin niyyəti Ukrayna səmasında Malayziya sərnişin təyyarəsinin vurulması ssenarisini həyata keçirmək olub.

Belə ki, Ermənistan təyyarələrin vurulma trayektoriyasını elə seçməyə çalışıb ki, insidentin səhvən Azərbaycanın törətdiyi versiyası ortaya çıxsın.

