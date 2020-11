İzmirdə zəlzələdə ölənlərin sayı 116 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin açıqlamasında bildirilib.

Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da İzmirdə 6,6 bal gücündə zəlzələ baş verib, zəlzələ nəticəsində yaralanan 1034 nəfərdən 1021-i müalicə olunaraq evə buraxılıb, 8 nəfərin müalicəsi isə hələ də davam edir.

