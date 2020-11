Ermənilərin Kəlbəcərdən köçü yekunlaşmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər daşına bilən əşyaları özləri ilə aparır, evləri və mülki obyektləri, meşələri yandıraraq Kəlbəcəri tərk edirlər.





Uzun illər Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşdirilmiş düşmən hərbi hissələri də köçdən əvvəl işğalçılar tərəfindən dağıdılıb.

Qeyd edək ki, üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər noyabrın 15-də Azərbaycana qaytarılacaq.

