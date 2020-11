Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti (MTX) məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Paşinyanın həyatına qəsd etmək və hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən bir qrup silahlı şəxs saxlanılıb.



Qeyd edək ki, bu gün MTX-nin keçmiş direktoru, müxalif “Vətən” partiyasının sədri Artur Vanetsyan Nikol Paşinyana sui-qəsd hazırlamaqda, eləcə də hakimiyyət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.