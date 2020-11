Suriyalı jurnalist, hüquq müdafiəçisi Asaad Hanna II Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən döyüşən üç suriyalının həlak olması barədə məlumat verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, tvitter hesabında onların fotolarını paylaşıb və adlarını qeyd edib.

Hanna döyüşçülərin Suriyanın Hələb şəhərindən olduğunu yazıb.

Bu isə bir daha suriyalı muzdluların Qarabağda Azərbaycana qarşı döyüşdüyünü sübut edib.

