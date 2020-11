Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etirazlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin erməni seqmentində minlərlə istifadəçi Paşinyanı tənqid edən statuslar paylaşır, onun istefasını tələb edirlər.

Erməni gənc Ani Nazarian isə Azərbaycan vətəndaşı olmaq istədiyini bildirib.



"Şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirib Azərbaycan vətəndaşı olacağam. Onlar ermənilərdən daha yaxşıdır!", - deyə Nazarian "Tvitter" hesabında yazıb.

