Şuşa qalasının önündə yazılmış Şuşi yazısı dəyişdirilərək, Şuşa edilib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə görüntülər yayılıb. Bildirilib ki, hamı bilməlidir ki, Şuşa Azərbaycanın ürəyidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.