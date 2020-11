Erməni general Cəbrayıldan belə qaçdı - VİDEO

"Cəbrayılda Ermənistan ordusunun bütün müdafiə xətləri məhv edildi, 80 erməni əsgərdən 40 nəfər qalmışdı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın MMA döyüşçüsü Eduard Vartanyan bildirib.



Onun sözlərinə görə, Azərbaycana qarşı döyüşlərdən qaçanlar arasında əsgərlərlə yanaşı generallar da olub.



"Cəbrayılda olan erməni general təcili tibbi yardım maşınını saxladı, içindəki əsgərləri düşürüb, özü mindi", - deyə Vartanyan qeyd edib ki, Azərbaycanın PUA-ları mülki maşınları və mülki obyektləri vurmurdu, buna görə də erməni general təcili tibbi yardım maşınına minərək oradan qaçıb.





