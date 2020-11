Bakının Azadlıq meydanında "Formula 1" üçün quraşdırılan konstruksiyalar sökülür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq fiziki qüvvə bu gündən həmin avadanlıqların söküntüsünə başlayıb və bir ay ərzində Neftçilər prospekti boyunca quraşdırılan konstruksiyaların sökülməsi başa çatdırılacaq.

Əldə edilən məlumata görə, söküntü yekunlaşdıqdan sonra Vətən müharibəsi zamanı zəfər çalmış müzəffər Azərbaycan Ordusunun paradı keçiriləcək.(qafqazinfo)

