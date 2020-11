Ermənilər Kəlbəcərdən çıxmaq üçün vaxt istəyib - Hikmət Hacıyev

"Ermənistan işğal olunmuş ərzilərimizdən vətəndaşlarının çıxarılması üçün 25 noyabra qədər vaxt istəyib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.



Onun sözlərinə görə, Kəlbəcərdən Ermənistan tərəfi orda olan insanların çıxarılmasına görə 25 noyabra qədər vaxt istəyib: “Azərbaycan tərəfi humanizmdən çıxış edərək 25 noyabra qədər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Kəlbəcərdən ermənilərin çıxarılması ilə bağlı qərar qəbul edilib”.



