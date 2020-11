Düşmənin gizlətdiyi itkilər üzə çıxır - SİYAHI

Ermənistan tərəfi üçtərəfli razılaşmadan (10 noyabr) əvvəl Dağlıq Qarabağda məhv edilmiş daha 51 hərbçisinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az erməni saytlarına istinadən düşmən itkilərinin yeni açıqlanan siyahısını təqdim edir:



1. Ovannisyan Hovhannes Marzpetoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

2. Manukyan Mikael Eduardoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

3. Paruyr Avetikoviç Qriqoryan, 1984-cü il təvəllüdlü

4. Qukasyan Mher Aşharabekoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

5. Ovakimyan Vahe Seyranoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

6. Musaelyan Vardan Samveloviç, 2002-ci il təvəllüdlü

7. Harutyunyan Harutyun Armenoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

8. Arakelyan Aren Maratoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

9. Selimyan Arqam Arakeloviç, 2001-ci il təvəllüdlü

10. Sarkisyan Qareqin Armenoviç, 1996-cı il təvəllüdlü

11. 1992-ci il təvəllüdlü Stepanyan Taron Arsenoviç

12. Ovannisyan Yeqiş Maksimoviç, 1989-cu il təvəllüdlü

13. Könüllü Manukyan Ararat Razmikoviç, 1971-ci il təvəllüdlü

14. Könüllü Qaloyan Artash Joraeviç, 1978-ci il təvəllüdlü

15. Könüllü Apresyan Arsen Vladimiroviç, 1978-ci il təvəllüdlü

16. Sarkisyan Maksim Vilenoviç, 1990-cı il təvəllüdlü

17. Petrosyan Xaçik Qraçikoviç, 1987-ci il təvəllüdlü

18. Beqlaryan Alen Yeqişeviç, 2000-ci il təvəllüdlü

19. Armen R. Bağdasaryan, 1997-ci il təvəllüdlü

20. Sarkisyan Arsen Artemoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

21. Hakobyan Henrik Qurqenoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

22. Mkheyan Vaaq Martikoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

23. Bağdasaryan David Armenoviç, 1996-cı il təvəllüd

24. Gevorq Ovanesoviç İnciqulyan, 1993-cü il təvəllüdlü

25. Gevorkyan Albert Vaaqoviç, 1986-cı il təvəllüdlü

26. Papikyan Vaaqn Joraeviç, 1969-ci il təvəllüdlü

27. Artur Mnatsakanoviç Avetisyan, 1972-ci il təvəllüdlü

28. Könüllü Ruben Razmikoviç Martirosyan, 1972-ci il təvəllüdlü

29. Könüllü Zohrabyan Armen Valteroviç, 1972-ci il təvəllüdlü

30. Vaaq Aramoviç Tumasyan, 1981-ci il təvəllüdlü

31. Hovhannes Armenakoviç Alışyan, 1998-ci il təvəllüdlü

32. Xalatyan Artur Arşakoviç, 1988-cı il təvəllüdlü

33. Ara Rubikoviç Ovakimyan, 1998-ci il təvəllüdlü

34. Xaçatryan Harutyun Robertoviç, 1997-ci il təvəllüdlü

35. Karapetyan Hayk Radikoviç, 1977-ci il təvəllüdlü

36. Qriqoryan Narek Araikoviç, 1992-ci il təvəllüdlü

37. Manukyan Qaqik Sarqisoviç, 1994-cü il təvəllüdlü

38. Mkrtchyan Artem Aleksandroviç, 2000-ci il təvəllüdlü

39. Asiryan Arkadi Vaqanoviç, 2001-ci il təvəllüdlü

40. Unusyan Hamlet Qarikoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

41. Eqoyan Samvel Varuzjanoviç, 2002-ci il təvəllüdlü

42. Meloyan Vanuş Xaçikoviç, 2000-ci il təvəllüdlü

43. Dadamyan Razmik Sergeeviç, 1996-cı il təvəllüd

44. Könüllü Ağacanyan Erik Bəşiroviç, 1984-cü il təvəllüdlü

45. Könüllü Vardazaryan Artsrunik Vardazaroviç, 1958-ci il təvəllüdlü

46. Könüllü Stepanyan Seryoja Nikoqosoviç, 1983-cü il təvəllüdlü

47. Könüllü Saqatelyan Sevak Muşegoviç, 1977-ci il təvəllüdlü

48. Könüllü Artur Samveloviç Ambartsumyan, 1978-ci il təvəllüdlü

49. Könüllü Armaqanyan Aleksander Aşotoviç, 1967-ci il təvəllüdlü

50. Könüllü Matevosyan David Qevondoviç, 1960-cı il təvəllüdlü

51. Könüllü Balyan Aram Kamoeviç, 1992-ci il təvəllüdlü



Qeyd edək ki, Ermənistanın Qarabağdakı döyüşlərdə verdiyi itkilər hələ də tam açıqlanmayıb, rəqəmlər ictimaiyyətdən gizlədilir. Erməni KİV-lərində müxtəlif ziddiyyətli məlumatlar yayılmaqdadır. Son olaraq Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikayel Minasyan 4750 hərbçinin öldüyünü bildirib.

