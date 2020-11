“Bayden KİV-in gözündə qalibdir” - Tramp

ABŞ Prezidenti Donald Tramp seçkilərdə məğlubiyyətini qəbul etmədiyini, Co Baydenin yalnız “yalançı KİV-in” gözündə qalib olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Donald Tramp özünün Tvitter səhifəsində yazıb: “Co Bayden yalnız feyk-nyusun gözündə qalib gəlib. Mən heç nəyi qəbul etmirəm! Bizim hələ qarşıda böyük yolumuz var. Bu, seçkilərin saxtalaşdırılması idi”.



Xatırladaq ki, ABŞ-da prezident seçkiləri noyabrın 3-də keçirilib. Aparıcı Amerika KİV-ləri əldə olunan məlumatlar əsasında demokratların namizədi Co Baydenin qələbəsini elan edib. Bununla belə, hazırkı Prezident Donald Tramp öz qələbəsini məhkəmədə müdafiə etmək niyyətindədir.

