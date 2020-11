Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Mayk Pompeonun adından yayılan yazılı açıqlamada yer alıb.

Açıqlamada qeyd olunur ki, bir il əvvəl İrandakı nümayişlərdən sonra rəsmi Tehran həyata keçirdiyi repressiyaların izlərini senzura, hədə-qorxu yolu ilə gizlətməyə çalışıb və ölkədə internetə tam məhdudiyyət qoyulub.

Sanksiyaların gələn həftədən sərtləşəcəyi gözlənilir.

