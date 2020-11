Lavrov Mnatsakanyanla danışıqlar apardı

Rusiya xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla ermənistanlı həmkarı Zöhrab Mnatsakanyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, XİN başçıları Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasına yerləşdirilməsi və səlahiyyətlərinin səmərəli yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı tapşırıqlar daxil olmaqla, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatının icrasını müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.