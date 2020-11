Hindistanın məşhur aktyoru Sumitra Çatterci koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 85 yaşlı aktyorun bu gün vəfat etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, S.Çatterci daha çox Oskar mükafatlı rejissor Satyacit Rayın filmlərində oynadığı rollarla məşhurlaşıb.

