Futbol üzrə Türkiyə millisi Millətlər Liqasında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şenol Günəşin komandası Rusiya yığması ilə qarşılaşıb.

Oyunda hesabı ruslar açsa da, "ay-ulduzlular" geridönüş edərək qələbə qazanmağı bacarıblar - 3:2.

Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra Rusiya 8 xalla qrup birincisi, Macarıstan 7 xalla ikinci, Türkiyə isə 6 xalla üçündür. 2 xalı olan Serbiya isə son pillədə qərarlaşıb.

