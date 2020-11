Türkiyə Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türk ordusunun Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı prezident Ərdoğan rəsmi sənəd imzalayıb.Türkiyə Prezident Administrasiyası bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıb.

Qanun layihəsi müzakirə üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə (TBMM) təqdim edilib.

Mənbə:AA.COM

