Zöhrab Mnatsakanyan istefa verdi

Ermənistan xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Anna Naqdalyan öz feysbuk hesabında məlumat verib.

Baş nazir Nikol Paşinyan Z.Mnatsakanyanın istefa ərizəsini qəbul edib.



N.Paşinyan deyib ki, XİN başçısının işdən azad edilməsinə səbəb 2018-ci ildən başlayaraq danışıqlar prosesinin faktiki olaraq torpaqların təhvil verilməsi istiqamətində getməsidir. O qeyd edib ki, danışıqlarda nəinki ətraf rayonların, hətta Şuşanın Azərbaycana qaytarılması məsələsi də müzakirə olunub.

