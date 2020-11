Prezident Ilham Əliyev bu gün Füzulidə sakinlərlə görüşüb.



Bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb.



Sakinlər prezidenti alqışla qarşılayıb.



Həmin videonu təqdim edirik:

