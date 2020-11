Azərbaycanlı azarkeşlərin Millətlər Liqasının yekunundan nə gözləməlidirlər

UEFA Millətlər Liqasının,təqvimində millinin yoldaşlıq görüşlərinə yaxşı alternativ kimi görünən turnirin vaxtı gəldi. Əlbətdə ki, bu cür matçlar tamamilə yox olmayıb və indi 11 noyabrda Azərbaycan Slovakiya ilə oynayacaq, daha sonar isə Millətlər Liqasında çıxış edəcək. Lakin yeni turnir, ilk növbədə hər oyunun turnir intriqası daşıması səbəbindən daha mənalı görünür. Digər tərəfdən komandalar, gücü təxminən bərabər olan rəqiblərlə oyunlarda nəticə əldə etmək üçün oynamaq fürsəti əldə edir və bunun sayəsində tədricən inkişaf edirlər.

Azərbaycan millisi ilk hissədən sonra lider olduqları zaman Lüksemburqla oyuna uğursuz məğlubiyyətlə başladı, lakin ikinci hissədə bir anda 2 penalti qazana bildi. Xoşbəxtlikdən, səfərdə Kiprə qarşı ikinci oyunda Azərbaycan duyğuların öhdəsindən gələ bildi və minimal qələbə qazanaraq Azərbaycanı daha yüksək diviziona namizəd sıralarına qaytardı. Təəssüf ki, Kiprlə ikinci matç yalnız bərabərliklə bitdi və daha sonra komandamız səfərdə Monteneqroya məğlub oldu.

Növbəti iki oyun bir döyüşə çevrilir: bir tərəfdən, hər iki matçda da qələbə vəziyyətində artımın nəzəri şansları mövcuddur, digər tərəfdən - Kipr 3 xalla geridədir və önə keçmə ehtimalı var. Bundan əlavə, UEFA-nın beynəlxalq oyunların Azərbaycanda keçirilməsini qadağan etməsi səbəbindən Monteneqro ilə nominal olaraq ev oyunu Albaniyanın Elbasanında keçiriləcək.

Rəqib mərhələni üç qələbə ilə başlayan və Stefan Savic (Atletiko) və Stevan Yovetiç (Monako) kimi möhtəşəm oyunçuları olan qrupun favoritidir. Buna baxmayaraq daha sonra Lüksemburqla müvəffəqiyyətsizlik yaşandı və indi Monteneqro qazanmağa məcburdur. Bu o deməkdir ki, qarşılaşma kifayət qədər məhsuldar ola bilər, üstəlik Avropa kuboklarının ötən mövsümün həlledici oyunlarında göstərildiyi kimi neytral sahədəki oyunlar çox sayda qollara imkan yaradır.

1xBet şirkətinin mütəxəssisləri cəlbedici 2.51 əmsalı ilə Azərbaycan - Monteneqro matçında ümumi 2.5-dən çox qol ehtimalı olduğunu qiymətləndirirlər, bu seçimə nəzər yetirməyə dəyər. Riski sevirsinizsə və azərbaycanlı futbolçuların sensasiya yarada biləcəyini düşünürsünüzsə, onda sizin üçün Azərbaycan qrupun qalibi olacağına dair xüsusi maraqlı mərc mövcuddur. Bunun üçün əmsal 26 – az deyil, lakin futboldan hər şey gözləmək olar!

Mərclərinizi 1xBet-də Millətlər Liqasına edin və sevdiyiniz komandaya dəstək olun!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.