Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejiminə bütün təmas xətti boyu riayət olunur.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən (MN) bildirilib. Qeyd olunub ki, iki gün ərzində 725 nəfər Dağlıq Qarabağa qayıdıb.

Nazirlikdən onu da bildiriblər ki, noyabrın 10-dan etibarən Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin təyyarələri ilə sülhməramlı qüvvələrin və texnikanın daşınması üçün 140-dan çox uçuş həyata keçirilib.

Mənbə: TASS

