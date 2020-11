Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq klubunun rəisi, polkovnik və karate üzrə ikiqat dünya çempionu Füzuli Musayev qəhrəman əsgərlərimizə mahnı həsr edib.

Mahnının adı "Qəhrəman əsgər” adlanır.

