Dünyaca məşhur müğənni Sami Yusif əsgərlərimizin Şuşadakı görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur müğənni Tvitter hesabında “Sarı gəlin” Şuşada” adı altında video paylaşıb.

Həmin videonu təqdim edirik:



