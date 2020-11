Xarici işlər Naziri Ceyhun Bayramovla türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlunun telefon danışığı olub.

Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbələr məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı XİN rəhbərləri Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

