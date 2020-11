İranda karantin sərtləşdirilir: İş yerləri bağlanacaq

İranda yenidən karantin rejimi sərtləşdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, noyabrın 21-dən etibarən, paytaxt Tehran başda olmaqla, 31 əyalətin 25-də "məcburi" xarakter daşımayan bütün iş yerləri bağlanacaq. Çörək bişirmə sexləri, xalqın əsas qida ehtiyaclarını ödəyən mərkəzlər, eləcə də xəstəxanalar fəaliyyətini davam etdirəcək. Vəziyyətdən asılı olaraq iş yerlərində çalışanların sadəcə üçdə biri işə gedə biləcək.

25 əyalətə giriş-çıxışa məhdudiyyətlər qoyulacaq. "Yüksək riskli" yerlərdə avtomobillər şəhər kənarına çıxa bilməyəcək, şəhərlərarası səyahət qadağan ediləcək.

Qeyd edək ki, İranda sutka ərzində 486 nəfər virusdan ölüb. 1 353 nəfərin testi pozitiv çıxıb. Ölkədə bu günə qədər koronavirusdan ölənlərin sayı 41 979, yoluxanların sayı 775 121 nəfər təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.