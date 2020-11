Bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Azərbaycana ümumi dəyəri33 367,60 ABŞ dolları dəyərində 48 290,33 ton düyü idxal edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 10 ayında Azərbaycana idxal edilən düyünün dəyəri 0,8%, həcmi isə 19,4% artıb.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində düyü idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,38%-nə bərabər olub.

