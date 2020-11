"Gizlicə düşmən bazasına daxil olduq..." - Əsgərimiz Şuşa döyüşündən danışdı / VİDEO

Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərənlərdən biri də Sumqayıt sakini Vüsal Şahbazovdur.

Metbuat.az "Xəzərxəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Vüsal müharibənin başladığı ilk gündən ön cəbhəyə yollanıb. Şuşanı düşmən işgalından azad edərkən isə yaralanıb.

O deyir ki, əsgər yoldaşları ilə birlikdə düşmən bazasına səssizcə daxil olub və əlverişli məqam yaranana qədər 3 gün orada gözləyiblər.

Ermənilər avtomobillərlə bazaya daxil olarkən Vüsal və onun yoldaşları elə oradaca düşməni zərərsizləşdiriblər.

Mövzu ilə bağlı videomaterialı təqdim edirik:

