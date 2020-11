Yağış Bakının küçə və prospektlərini iflic etdi - avtobuslar gecikir

"Gecə saatlarından davam edən yağışla əlaqədar bəzi yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yaranıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) Mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev feysbuk hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda qeyd olunan küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur:

"H.Əliyev prospekti şəhər mərkəzi istiqaməti kənar yol, Q.Qarayev prospekti, H.Zərdabi küçəsi - 20 Yanvar dairəsi istiqaməti, Z.Bünyadov küçəsi - 20 Yanvar dairəsi istiqaməti, Ü.Hacıbəyov küçəsi, Ə. Yaqubov küçəsi Bayıl dairəsi, A.Şərifzadə küçəsi - M. Füzuli küçəsi".

M.Ağayev bildrib ki, yollardakı mövcud vəziyyət səbəbindən hazırda bütün istiqamətlərdə müntəzəm və ekspress xətlər üzrə avtobusların intervalında gecikmələr var.

