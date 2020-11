Müğənni Aysel Əlizadədən xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. İmicini dəyişən Ayseli izkləyiciləri tanımayıb. Digər diqqət çəkən məsələ isə Ayselin barmağında nişan üzüyünün olmasıdır. Marağa səbəb olan fotoya izləyicilər çoxsayda rəylər yazıblar. Evliliklə bağlı suallar ünvanlasalar da müğənni sualları cavabsız qoyub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

(Big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.