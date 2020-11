Ermənistandan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə indiyə qədər 1200 erməni qaytarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama yayıb.Bildirilib ki, onların Xankəndiyə təhlükəsiz şəkildə gəlməsi və yerləşməsi təmin edilib.

Qeyd edək ki, Xankəndiyə qayıdanlar ciddi kommunal problemlər və qida çatışmazlığı ilə üzləşirlər.

