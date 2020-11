Cəbrayıl və Füzuli istiqamətindəki hərbi əməliyyatlarda düşmənə öldürücü zərbələrin vurulmasında iştirak edib, döyüş meydanından yaralı hərbçilərimizi çıxararkən özü də xəsarət alıb...

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qəhrəman müharibə zamanı yaralansa da, döyüşü davam etdirib.

Bir neçə gün sonra yenidən yaralandığından müalicə üçün paytaxt Bakıya göndərilib.

O, ilk xəsarəti Cəbrayıl rayonu ərazisində alıb.

